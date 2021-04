Sondaggi politici elettorali oggi (24 aprile 2021)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – La Lega di lotta e di governo sprofonda nei consensi: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elaborati da Index Research per il programma di La7 Piazzapulita.

Secondo la rilevazione, infatti, il Carroccio, che resta il primo partito, perde quasi un punto percentuale con il risultato che il Pd, ormai, è a un passo dal sorpasso.

Perdendo lo 0,9 per cento in appena 7 giorni, infatti, il partito di Matteo Salvini ora è accreditato al 21,6%. Il Partito Democratico, che guadagna lo 0,2 per cento rispetto al sondaggio precedente, è ora al 20%, ad appena poco più di un punto e mezzo percentuale dal Carroccio.

Ma il Pd non è l’unico pericolo per Matteo Salvini: il leghista, infatti, deve guardarsi le spalle anche da Fratelli d’Italia, che continua a crescere nei consensi.

Questa settimana, infatti, il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto percentuale e dal 17,3% della settimana scorsa sale al 17,8 per cento.

Cala dello 0,2 per cento, invece, il Movimento 5 Stelle che ora è accreditato al 16,6%. Forza Italia è stabile al 6,5 per cento, mentre Azione di Carlo Calenda sale al 3,5% guadagnano lo 0,1 per cento in una settimana.

Guadagna lo 0,1% anche Sinistra italiana, che ora è al 2,6 per cento, mentre cala ancora Italia Viva, che scende dal 2,3 per cento di 7 giorni fa al 2,2% di questa settimana.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

