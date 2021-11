Sondaggi politici oggi 23 novembre 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Maggiori restrizioni per i non vaccinati e una riduzione della durata del green pass da 12 a 9 mesi per contrastare la quarta ondata della pandemia. Sono alcune delle misure a cui la maggior parte degli italiani sarebbe favorevole, secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Emg Different.

Gli 1.478 intervistati nell’indagine condotta per la Rai, prevedono a larga maggioranza (77%) un Natale con maggiori restrizioni anti-Covid. Solo il 21 percento dei rispondenti ritiene invece che nel prossimo mese non saranno imposte nuove misure restrittive.

Il 55 percento si dice favorevole a una nuova stretta al green pass, con una riduzione della durata da 12 a 9 mesi per chi si è vaccinato e è guarito da Covid-19 e da 48 a 24 ore per chi si è sottoposto al tampone rapido. Contrario alla proposta il 36 percento, a fronte del 9 percento che invece preferisce non rispondere.

Una quota ancora maggiore, pari al 65 percento, afferma di essere favorevole a imporre un lockdown per i soli non vaccinati, come già avvenuto in Austria dalla scorsa settimana . La proposta riscuote consensi maggiori tra gli elettori di Partito democratico (favorevole l’83 percento) e Movimento 5 Stelle (80%), mentre tra chi vota Fratelli d’Italia si registra maggiore dissenso (30% a favore, 69% contrario). Più divisi gli elettori di Lega (favorevoli 45%, contrari 53%) e Forza Italia (49% contro 49%).

Il 66 percento dei rispondenti si dice inoltre favorevole a ricevere la terza dose, o il nuovo richiamo, del vaccino contro Covid-19. Una percentuale invariata rispetto alla rilevazione della settimana precedente, mentre dall’11 al 18 novembre è aumentata la quota di contrari, dal 27 al 30 percento.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

