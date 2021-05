Sondaggi politici elettorali oggi, 23 maggio 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – L’ascesa di Giorgia Meloni sembra ormai inarrestabile. Da qualche mese a questa parte, infatti, l’unico partito che può costantemente brindare nell’analizzare i sondaggi è Fratelli d’Italia. Mentre le altre forze politiche, a cominciare dagli alleati del centrodestra della Lega, arrancano, i sovranisti guidati da Meloni continuano a crescere nelle intenzioni di voto degli italiani, anche grazie al suo ruolo di opposizione (quasi solitaria) al governo Draghi.

A confermare questo andamento è anche il sondaggio di Emg Different per la trasmissione Agorà di Rai 3. FdI è considerato stabilmente secondo partito dietro la Lega, ma il gap con il Carroccio si assottiglia sempre più, di settimana in settimana, tanto che ipotizzare un sorpasso in vetta non è più solo fantapolitica. Tendenzialmente, infatti, dai sondaggi emerge che i punti persi da Salvini vengono proprio conquistati da Meloni, come in una sorta di automatico travaso all’interno del centrodestra.

Entrando nel dettaglio, secondo la rilevazione di Emg, la Lega resta il partito con il maggior numero di preferenze, ma cala di quasi mezzo punto e si ferma al 21,8%. FdI insegue con il 18,7% delle preferenze: sono ormai stati superati e scalzati sia il Movimento Cinque Stelle (dato al 17,9%, in calo) che il Pd, quarta forza del Paese con il 17,4%, ma in crescita rispetto alla settimana scorsa.

Raggiunge quota 7% Forza Italia, mentre tra i partiti minori troviamo Italia Viva di Renzi al 3,9%, seguita da Azione di Calenda al 3,1%. Gli altri non superano la soglia del 3%. Per quanto riguarda la fiducia nei leader, infine, primo resta il presidente del Consiglio Mario Draghi (53%), seguito proprio da Giorgia Meloni (44%). Chiude il podio l’ex premier Giuseppe Conte, che ha la fiducia del 40% dei cittadini.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: Tutti i sondaggi