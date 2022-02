Sondaggi politici elettorali oggi 23 febbraio 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Cala la fiducia in Mario Draghi con il premier che ha perso più di quattro punti percentuali in circa 20 giorni: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati dalla direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, per La Stampa.

Secondo la rilevazione, infatti, il presidente del Consiglio perde il 4,3% nell’indice di fiducia nell’arco di 20 giorni passando dal 52,1% al 47,8%.

Il calo di popolarità corrisponde al periodo in cui Mario Draghi si è “autocandidato” al Quirinale dichiarando, nel corso della conferenza stampa di fine anno, che il governo sarebbe andato avanti indipendentemente da chi avrebbe ricoperto il ruolo di premier.

Ma ad influire sul calo di consenso sono anche le priorità elencate degli italiani che evidentemente, secondo il sentiment degli intervistati, non sono state soddisfatte dall’azione di governo. Tra queste, infatti, vi sono il lavoro e l’occupazione (20%) e il caro bollette (15,2%), ma anche l’inflazione e il carovita: tutti temi economici su cui, secondo gli intervistati, il governo guidato da Mario Draghi non è riuscito a imprimere la sua impronta.

