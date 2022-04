SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 23 APRILE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – È il titolare del dicastero dei Beni culturali Dario Franceschini il ministro del governo Draghi che ispira maggiore fiducia agli italiani: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Emg Different.

Secondo la rilevazione, infatti, Franceschini sia piazza al primo posto con il 35% delle preferenze degli intervistati. Al secondo posto, con il 33 per cento del gradimento, c’è la ministra della Giustizia Marta Cartabia, mentre sul gradino più basso del podio si piazza con il 32% il ministro della Salute, Roberto Speranza.

I ministri Giorgetti e Gelmini condividono la quarta posizione con il 31%, così come Lamorgese e Carfagna, che ottengono il 29 per cento dei consensi.

Segue Renato Brunetta con il 28% e il ministro Orlando con il 26 per cento. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è il preferito del 25% degli intervistati, mentre Guerini e Colao ottengono il 23 per cento, seguiti da Cingolani e Patuanelli, entrambi con il 22% del gradimento.

Quindicesima posizione per il ministro dell’Economia, Daniele Franco, che ottiene il 20%. Chiudono la classifica i ministri Garavaglia (20%), Giovannini (19%), Bonetti (18%), Bianchi (15%), D’incà (14%), Dadone (13%), Stefani (13%) e Messa (10%).

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

