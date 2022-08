Sondaggi politici elettorali oggi 23 agosto 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Due terzi degli italiani sono favorevoli a dare la cittadinanza ai figli degli immigrati che hanno completato un percorso scolastico di cinque anni. Lo rivela un sondaggio realizzato Demos&Pi e Demetra per La Repubblica, che vede solo il 34 percento degli intervistati contrari al cosiddetto “Ius Scholae”, la proposta per dare la cittadinanza a chi ha meno di 12 anni.

Lo stesso sondaggio, condotto su 1.000 persone dal 29 luglio al 2 agosto, vede anche una maggioranza dei rispondenti contraria all’arrivo di nuovi immigrati via mare. Secondo il 53 percento infatti “rispetto alle navi di immigrati e profughi dirette verso le coste italiane è meglio puntare soprattutto” sui respingimenti. L’alternativa dell’accoglienza è scelta dal 46 percento degli intervistati, di poco sotto la soglia del 50 percento. Solo l’1 percento invece “non sa/non risponde”.

COME SI FANNO I SONDAGGI

