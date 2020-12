Sondaggi politici elettorali oggi 22 dicembre: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Cresce la Lega, che allunga sul Pd, e torna a salire anche Forza Italia. Per la terza settimana consecutiva, i due partiti di centrodestra guadagnano consensi. Sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi, infatti, segnano un +0,1%, secondo l’ultima rilevazione del 21 dicembre di Emg. Secondo il sondaggio, non ne approfitta il Partito Democratico, in calo di un decimale, e così ora il gap con il Carroccio aumenta a quasi quattro punti percentuali. Ma vediamo tutti i dati nel dettaglio.

La Lega è data al 24,5% (+0,1%). Cede un decimale, secondo il sondaggio Emg, il partito di Nicola Zingaretti, che si attesta al 20,3%. Stabile al terzo posto Fratelli d’Italia con il 16,3% dei consensi. Subito ai piedi del podio il Movimento 5 Stelle, al 14%. Guadagna uno 0,1% Forza Italia, che ottiene il 7,3% delle preferenze. Stabile rispetto all’ultima rilevazione al 4,4% Italia Viva di Matteo Renzi. Sopra la soglia del 3% troviamo anche Azione di Carlo Calenda al 3,5% (-0,1%). Leu non va oltre il 2,8% (+0,1). I Verdi e +Europa sono fermi al 2%.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: 1. Tutti i sondaggi / 2. I sondaggi sulla Lega / 3. I sondaggi sul Pd / 4. I sondaggi sul M5S

Potrebbero interessarti Sondaggi: sale il gradimento di Conte, in calo Salvini e la Lega Sondaggi: la Lega torna a guadagnare consensi La Lega cala di nuovo nei sondaggi, il Pd si avvicina