SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 21 MAGGIO 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Se si votasse oggi per le elezioni politiche il centrodestra avrebbe la vittoria assicurata e, con l’attuale legge elettorale, avrebbe una maggioranza solida e autosufficiente per governare. A dirlo è la Supermedia YouTren/Agi, media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Il centrodestra, secondo la Supermedia, sarebbe al 49%. La ponderazione di ieri, che include sondaggi realizzati dal 5 al 18 maggio, è stata effettuata ieri sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 17 maggio), SWG (9 e 16 maggio) e Tecnè (7 e 14 maggio).

Nello specifico, Fratelli d’Italia fa un salto di oltre un punto portandosi nettamente in testa con il 22,4%. Tale balzo avviene principalmente a scapito degli altri partiti di centrodestra (Lega e Forza Italia perdono quasi mezzo punto a testa), ma anche Pd e M5S arretrano leggermente (-0,2% per entrambi). Il Centrodestra gode della spinta di FdI fa cifra tonda al 49% (+1,6). Sale anche la maggioranza Draghi e arriva al 69,4 (+0,4). Così gli altri partiti: Pd 21% (-0,2) Lega 15,6 (-0,4) M5S 13,0 (-0,2) Forza Italia 8,3 (-0,4) Azione/+Europa 4,5 (+0,1) Italia Viva 2,5 (+0,2) Italexit 2,2 (-0,1) Verdi 2,0 (=) Sinistra Italiana 2,0 (+0,2) Art.1-MDP 1,8 (+0,1).

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

