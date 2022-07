Sondaggi politici elettorali oggi 21 luglio 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – In questi giorni di crisi, è cresciuta la fiducia degli italiani nei confronti del premier dimissionario Mario Draghi: ha guadagnato 4,5 punti percentuali in 10 giorni, passando dal 47,8% al 52,3%. Il leader del M5S Conte, invece, ha perso 5,4 punti: è passato dal 27,6% al 22,2%. Questo uno dei dati dei sondaggi di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, per La Stampa. E questa era anche la fotografia della reazione degli italiani alla crisi di governo il giorno prima del voto per la fiducia al Senato.

Per il 66% degli intervistati, inoltre, il presidente del Consiglio avrebbe continuato a guidare l’esecutivo senza il Movimento 5 stelle. Il 62,56% degli intervistati accusava, poi, il M5S di aver aperto la crisi in un momento delicato per il Paese. Secondo gli italiani, il leader del Movimento, Giuseppe Conte, è il responsabile: a pensarlo è il 40,6% delle persone. Seguono il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, con il 10,8% e Beppe Grillo con il 4,9%. Per il 22% degli intervistati i grillini hanno fatto bene a scatenare la crisi.

COME SI FANNO I SONDAGGI

