Sondaggi politici elettorali oggi (21 aprile 2021)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Il sindaco uscente di Milano Beppe Sala parte in vantaggio rispetto a Gabriele Albertini e a Maurizio Lupi. A rivelarlo è un sondaggio condotto da Ipsos sulle elezioni amministrative nel capoluogo lombardo. La rilevazione di basa su 2.250 interviste ed è stata pubblicata oggi sul Corriere della Sera.

Ipsos ha sondato due possibili sfide al ballottaggio: Sala/ Albertini e Sala/Lupi-Secondo il sondaggio, Sala è avanti su Albertini, candidato corteggiato dal centrodestra e già sindaco di Milano dal 1997–2006. Il candidato di centrosinistra vincerebbe con il 54-58 per cento dei consensi, contro il 42-46 per cento.

Ancora più netto sarebbe il distacco nel caso di una sfida con Lupi, che oltre a essere stato ministro delle Infrastrutture è stato assessore all’Urbanistica nel primo mandato Albertini: Sala vola tra il 57,5 e il 61,5 per cento contro il 38,54-42,5 dell’ex ministro.

Il 25 per cento degli intervistati, secondo il sondaggio, ritiene ottimo il lavoro svolto dal sindaco durante la pandemia. A questo va aggiunto un 42 per cento di giudizi sufficienti. In totale, il 67 per cento promuove Sala.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

