Sondaggi politici elettorali oggi 20 febbraio 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Giorgia Meloni ha quasi raggiunto Giuseppe Conte in termini di popolarità fra gli italiani: a dirlo è un sondaggio condotto dall’istituto Emg Acqua per la Rai. La leader di Fratelli d’Italia è al terzo posto nella classifica dei leader più apprezzati dagli italiani.

Al primo c’è il neo presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ispira fiducia nel 62% degli intervistati. Protagonista delle cronache politiche da nemmeno un mese, Draghi ha già ampiamente scalzato il suo predecessore, Giuseppe Conte, che insegue a quota 41%.

La vera sorpresa è però subito dietro: Giorgia Meloni, terza in classifica, è vicinissima all’ex premier. Il 39% degli italiani dichiara infatti di avere fiducia in lei.

Il leghista Matteo Salvini, che fino a un anno e mezzo fa dominava questo genere di graduatorie, è oggi solo quarto, con un tasso di fiducia del 33%, pari a quello del suo collega di partito Luca Zaia, governatore della Regione Veneto.

Fiducia nei leader: i risultati del sondaggio Emg Acqua

Draghi 62%

Conte 41%

Meloni 39%

Salvini e Zaia 33%

Bonaccini 32%

Berlusconi 30%

Speranza 27%

Zingaretti 26%

Fico e Toti 25%

Calenda 24%

Di Maio 20%

Renzi 13%

Crimi 11%

Sondaggi politici elettorali: il consenso dei partiti

Ma cosa dicono gli ultimi sondaggi politici-elettorali sul consenso dei partiti? Secondo la rilevazione di Emg Acqua, la Lega si conferma la prima forza politica del Paese: se si andasse al voto oggi raccoglierebbe il 23,7% delle preferenze.

Il Partito democratico viene stimato al 19,5%, mentre Fratelli d’Italia è ormai stabilmente il terzo partito, con un consenso superiore al 16% (16,2 per la precisione). Il Movimento 5 Stelle – lacerato dalle divisioni interne dopo la decisione di sostenere il Governo Draghi – viaggia invece al 13,6%. Di seguito tutti dati, partito per partito.

Lega 23,7%

Pd 19,5%

Fdi 16,2%

M5S 13,6%

Forza Italia 8%

Italia Viva 4,2%

Azione 3,7%

Leu 2,7%

PiùEuropa 2,1%

Europa Verde 2,1%

Cambiamo 1,3%

Altri 2,9%

Indecisi/Astenuti 41,4%

Ultimi sondaggi: le priorità del Governo Draghi

Quali dovrebbero essere le priorità per il Governo Draghi? Le risposte fornite dagli italiani al sondaggio di Emg Acqua danno indicazioni molto chiare. Per il 70% degli intervistati l’urgenza massima va data al tema Lavoro, mentre per il 63% è centrale la Sanità.

Il 33% degli italiani ritiene prioritaria una riforma del Fisco, per il 30% Draghi dovrebbe concentrarsi su Energia e Ambiente. La Scuola è invece menzionata dal 23% degli intervistati.

Seguono la Burocrazia (20%), la Giustizia (19%), le Pensioni (11%) e le Infrastrutture (9%).

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

