Sondaggi politici elettorali oggi 2 febbraio 2021: tutti i dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Quanto prenderebbe alle elezioni un eventuale partito di Giuseppe Conte? Sono molti gli istituti che realizzano sondaggi e che in questo periodo si stanno ponendo questa domanda. Secondo il sondaggio realizzato da Tecnè con agenzia Dire, effettuato con interviste il 29 gennaio 2021 su un campione di mille casi, una lista guidata dal premier dimissionario arriverebbe al 10% dei consensi.

La nuova formazione politica andrebbe a erodere consensi un po’ a tutti gli attuali partiti, sia di maggioranza che di opposizione. A farne le spese in maniera più consistente sarebbero il M5S, che perderebbe ben il 5,1%, crollando così all’8,7%, e il Pd, in calo di 3,1 punti (dal 19,5% al 16,4%). Perderebbero solo qualche decimale, invece, i partiti di centrodestra (0,2% Lega e FdI, 0,4% Forza Italia).

La fiducia nei leader

È Giorgia Meloni la leader più amata dagli italiani, con il 38,4% dei consensi (+0,3% rispetto alla scorsa settimana). Conte, nella settimana delle sue dimissioni, cede ben lo 0,9% e scende al 36,8%, rimanendo comunque al secondo posto. Seguono Matteo Salvini al 32,2% (+0,2%), Silvio Berlusconi con il 24,1% (+0,3%) e Nicola Zingaretti al 23,4% (-0,2%). Carlo Calenda è al 17,4%, Vito Crimi si ferma a 9,5%. In calo, dopo lo strappo, anche Matteo Renzi, che non va oltre l’11,6% (-0,2%).

Sondaggi politici: le intenzioni di voto

Sale dal 23,2 al 23,9% la Lega, che si conferma primo partito italiano. Cala invece il Pd dal 20,2% al 19,5%. Fratelli d’Italia è stabilmente al terzo posto con il 17,1% dei consensi (+0,3%). Continua la parabola discendente del M5S che perde un ulteriore 0,3%, attestandosi al 13%. Invariato il consenso di Forza Italia, al 10,2%. Italia Viva, dopo aver dato via alla crisi di governo, guadagna lo 0,2%, passando dal 2,5 al 2,7%. Infine, perdono lo 0,1% sia Azione che La Sinistra, portandosi rispettivamente al 3,3% e al 3%; guadagna lo 0,2% +Europa che raggiunge il 2%.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici e del Governo dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

