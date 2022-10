SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 19 OTTOBRE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – FdI continua a volare, prosegue il periodo no del Pd. Enrico Letta è pronto a lasciare la segreteria ed è già iniziata la guerra per la sua successione. Senza dimenticare la guerra per le poltrone in corso in queste ore, con tanto di scontro ad alta tensione con il Terzo polo. Gli ultimi sondaggi politici elettorali non possono che portare brutte notizie.

L’ultima rilevazione di Euromedia Research per La Stampa per il Pd è semplicemente straziante. Le intenzioni di voto degli italiani non lasciano spazio a dubbi: i dem sono destinati a diventare il terzo partito del Paese. L’istituto di Alessandra Ghisleri stima il Partito Democratico al 17,5 per cento, in calo dell’1,6% rispetto al risultato delle elezioni. Un ribasso piuttosto importante nel giro di tre settimane. Il Movimento 5 Stelle è pronto a mettere la freccia: i pentastellati guidati da Giuseppe Conte crescono quasi di due punti rispetto al 25 settembre e si attestano al 17,2%.

Discorso totalmente diverso per Fratelli d’Italia, sempre più primo partito del Paese. Il partito guidato dalla premier in pectore è quotato al 27 per cento, un punto percentuale in più rispetto al 25 settembre. Poi spazio a Lega (8,5%) e Forza Italia (7,3%). La coalizione di centrodestra è in leggero rialzo rispetto alle elezioni: 43,9% (+0,1%), venti punti percentuali in più rispetto alla coalizione di centrosinistra guidata dal Pd.

COME SI FANNO I SONDAGGI

