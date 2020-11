Sondaggi politici elettorali oggi 19 novembre 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – La seconda ondata di Covid fa crollare la fiducia nel premier Conte: lo rivela la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, secondo la quale gli ultimi sondaggi politici elettorali sono impietosi nei confronti del presidente del Consiglio. Ospite di Omnibus, in onda su La7, l’esperta ha infatti ricordato che nella prima fase del virus, tra aprile e agosto, l’indice di gradimento nei confronti del premier aveva superato addirittura il 50%. “Con la ripresa della seconda ondata e la suddivisione del Paese in zone, nei nostri sondaggi, l’indice di fiducia di Conteè sceso al 38%” ha dichiarato la sondaggista.

Secondo la Ghisleri, gli italiani ritengono che il governo si sia fatto trovare impreparato dall’arrivo della seconda ondata di Covid. “La paura che si ha è che non ci sia un percorso.I cittadini non hanno tanta fiducia in quello che viene detto dalle istituzioni, perché piu volte hanno anticipato delle parole che poi non si sono realizzate nei fatti” ha dichiarato l’esperta.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

