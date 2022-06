Sondaggi politici elettorali oggi 19 giugno 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Oltre la metà degli italiani sarebbe andata a votare se tra i quesiti referendari ci fossero stati anche quesiti quelli relativi a cannabis e/o eutanasia. Lo afferma un recente sondaggio realizzato da Euromedia, in cui ben il 50,8 percento ha detto che si sarebbe recato ai seggi, garantendo ipoteticamente il quorum. Solo il 32,5%, ha invece detto che non sarebbe comunque andato a votare al referendum della scorsa settimana, che ha fatto registrare l’affluenza più bassa di sempre. Tra le motivazioni per non aver votato al referendum sulla giustizia, spicca la complessità delle tematiche (18%) mentre il 16,8 percento dei rispondenti ha detto di non aver votato perché gli esiti non vengono rispettati.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.