Sondaggi politici elettorali oggi 19 febbraio 2020: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli ultimi sondaggi, realizzati dall’istituto Ixè per il programma di Rai 3 Cartabianca, annunciano che la Lega – per la 12esima settimana di fila – perde ancora consensi. Numeri molto diversi dal sondaggio SWG pubblicato ieri, che invece annunciava una nuova crescita per il partito di Matteo Salvini.

Contestualmente, è Fratelli d’Italia a ottenere i maggiori vantaggi dal calo della Lega. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, continua la sua fase di grande crescita, avvicinandosi sempre di più al M5S.

Interessanti le indicazioni anche sul gradimento dei singoli leader. Il premier Giuseppe Conte guida questa speciale classifica, che vede alle sue spalle proprio Meloni e solo dopo Salvini.

Sondaggi politici elettorali: i dati di Ixè per Cartabianca

Nel dettaglio, secondo gli ultimi sondaggi di Ixè la Lega rimane primo partito, ma scende al 27,5 per cento delle preferenze (dal 28 di settimana scorsa). Al secondo posto si posiziona il Partito democratico, con il 20,5 per cento dei consensi (+0,4 per cento rispetto all’ultima rilevazione).

Al terzo posto, stabile, il Movimento Cinque Stelle, al 14,9 per cento delle preferenze. Non ci sono differenze, per i pentastellati, rispetto a settimana scorsa. Ma si tratta in ogni caso di livelli molto più bassi rispetto a qualche mese fa.

Al quarto posto Fratelli d’Italia, che rosicchia ancora 0,2 punti percentuali e sale al 12,9 per cento, mentre Forza Italia (che guadagna lo 0,2 per cento) sale al 6,9. Male Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, che scivola dal 3,2 al 3 per cento. +Europa si attesta, stabile, al 2,8 per cento, mentre La Sinistra sale al 3,2. Gli indecisi sono il 38,8 per cento degli intervistati.

Le forze di maggioranza (Pd, M5S e Italia Viva) raccolgono dunque poco più del 40 per cento.

Sondaggi politici elettorali: i dati di Ixè in breve

Di seguito, i dati in breve dell’ultimo sondaggio Ixé sulle preferenze dei singoli partiti e sul gradimento dei vari leader:

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

