Sondaggi politici elettorali oggi, 18 febbraio 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Il Pd con il 21.2 per cento primo partito italiano (-0.4 dalla precedente rilevazione del 19 gennaio scorso), segue Fratelli d’Italia con il 21 per cento (che cresce dal 19 gennaio del 2.1 per cento), la Lega (-1.6 per cento) con il 16.9 per cento. Questi i dati del sondaggio di Porta a Porta realizzato da Euromedia Research sulle intenzioni di voto degli italiani a livello nazionale. Quarto in classifica il M5S con il 13.7 per cento (-0.7 per cento). Forza Italia cresce all’8.5 per cento (+0.3 per cento) seguita da Azione con +Europa, stabili, al 4.8 per cento. Quindi, in crescita, la Federazione dei Verdi al 3.2 per cento (+1.1 per cento). Stabile Italia Viva al 2.3 per cento. No Europa di Paragone si attesta invece al 2 per cento (+0.4 per cento). MDP –Art 1 scende all’1.9 per cento (-0.2 per cento). Sinistra Italiana risulta in calo all’1.6 per cento (-0,3 per cento).

Ghisleri ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (FDI-LEGA-FI-NOI -CI.) raggiungerebbe il 47.6 per cento, il Centrosinistra (PD-M5S-MDP-Art 1-SI) il 38.4 per cento e gli altri di Centrosinistra (AZIONE+EUROPA, ITALIA VIVA e VERDI) il 10.3 per cento. Altri non coalizzati raggiungono il 3.7 per cento. Quindi la quantità di seggi che otterrebbero i vari partiti con la riduzione dei parlamentari ormai approvata: con la legge elettorale attuale le coalizioni alla Camera avrebbero questi seggi: per il Centrodestra FDI 90, LEGA 73 e FI 36; con un totale di 199 seggi; al Senato FDI 45, LEGA 36 e FI 18; con un totale di 99 seggi. Per quanto riguarda il Centrosinistra questa la composizione dei seggi alla Camera: PD 100, M5S 64. Al Senato PD 50, M5S 32; con un totale per la Camera dei deputati di 164 seggi e 82 per il Senato. I non coalizzati otterrebbero questi seggi alla Camera e al Senato: AZIONE +EUROPA 21 – 10, la FEDERAZIONE DEI VERDI 14 – 7.

COME SI FANNO I SONDAGGI

Ma come si fanno i sondaggi politici elettorali? I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

