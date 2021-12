Sondaggi politici oggi 18 dicembre 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Sorpasso in vetta. Fratelli d’Italia torna ad essere il primo partito italiano, staccando il Pd. Questa almeno la fotografia scattata dall’ultimo sondaggio realizzato da Termometro Politico, secondo il quale Giorgia Meloni avrebbe recuperato terreno tanto da superare i dem nella classifica delle intenzioni di voto. Da sottolineare però, come vi abbiamo raccontato, che secondo altre rilevazioni di importanti istituti, il Pd sarebbe ancora in testa.

Su un punto tutti i sondaggisti sono d’accordo: il tracollo del Movimento Cinque Stelle, che affonda sotto quota 15%. Ma vediamo tutti i dati nel dettaglio secondo le stime elettorali di Termometro Politico. Giorgia Meloni, come detto, apre la classifica dei partiti con il 21,1% delle preferenze. Ad un punto esatto di distacco (20,1%) si piazza il Pd di Enrico Letta.

Sul gradino più basso del podio troviamo la Lega, che torna a crescere conquistando il 19,5% dei consensi del campione. Male il M5S a guida Conte che non va oltre il 14,9%: i tempi d’oro delle Politiche del 2018 sono ormai un lontano ricordo per i pentastellati. In calo c’è anche Forza Italia al 7,1%, mentre cresce Azione di Carlo Calenda che sale al 3,6%. La Sinistra di Nicola Fratoianni è data al 3%.

Sotto la soglia di sbarramento troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6%, i Verdi all’1,7%, +Europa all’1,5%, chiude il Partito Comunista all’1%. Infine il sondaggio analizza anche la fiducia nei confronti del governo guidato da Mario Draghi: il 22,4% degli intervistati dice di avere molta fiducia in Draghi e il 28,1% di averne abbastanza, mentre il 19,5% dice di averne poca e il 29,0% di non averne per nulla. L’1% rimanente non risponde.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

