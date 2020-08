Sondaggi politici elettorali oggi 18 agosto 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Crolla la fiducia nei confronti di Matteo Salvini e della Lega nei sondaggi. Secondo lo studio di Ilvo Diamanti per La Repubblica, nell’ultimo anno si è verificata una discesa sensibile per il Carroccio e il suo leader.

Con un vistoso calo di 10 punti percentuali la Lega passa dal 35,3 per cento di luglio 2019 al 25,2 per cento registrato nello scorso giugno, conservando comunque la posizione di primo partito del sistema politico italiano. Nello stesso lasso di tempo Salvini ha visto crollare il consenso personale dal 54 al 39 per cento.

A guadagnare da questa diminuzione di apprezzamento sono da una parte Fratelli d’Italia, con una crescita che ha portato il partito di Giorgia Meloni a oltre il 15 per cento, dall’altra il governatore del Veneto Luca Zaia, il quale attesta il proprio apprezzamento al 56 per cento. Quest’ultimo, inoltre, risulta essere il personaggio politico più apprezzato anche dagli elettori degli altri movimenti politici. Infatti, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle esprimono un giudizio positivo nei confronti di Zaia, rispettivamente, con il 54 e il 48 per cento dei propri sostenitori.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

