Sondaggi politici elettorali oggi 17 ottobre 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Chi è il leader più stimato oggi dagli italiani? La risposta arriva da un sondaggio condotto dall’istituto Emg Acqua per la Rai: l’uomo politica che ispira più fiducia negli elettori è il premier Giuseppe Conte, ma alle sue spalle è ormai consolidata la popolarità di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. Conte riscuote il gradimento del 45% degli italiani, a fronte del 37% di Meloni.

Al terzo posto c’è il leghista Matteo Salvini (30%), tallonato dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti (27%). La gestione della pandemia da Coroavirus, come noto, ha rafforzato la leadership dei governatori delle Regioni: e allora al quinto e sesto posto troviamo il presidente del Veneto, Luca Zaia (24%), e quello dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (23%). Di seguito la classifica completa del sondaggio politico di Emg Acqua:

• Giuseppe Conte: 45%

• Giorgia Meloni 37%

• Matteo Salvini: 30%

• Nicola Zingaretti: 27%

• Luca Zaia: 24%

• Stefano Bonaccini: 23%

• Carlo Calenda: 21%

• Luigi Di Maio: 20%

• Silvio Berlusconi: 20%

• Giovanni Toti: 20%

• Matteo Renzi: 15%

• Vito Crimi: 9%

Fonte: Emg Acqua

Ultimi sondaggi politici elettorali

Emg Acqua ha rilevato anche le intenzioni di voto degli italiani con riguardo ai singoli partiti. Ne emerge un quadro stabile rispetto agli ultimi sondaggi politici elettorali. Il primo partito d’Italia è la Lega, stimata al 25% e seguita dal Partito democratico, che si mantiene poco sopra quota 20%. Fratelli d’Italia ha ormai stabilmente superato il Movimento Cinque Stelle: il partito di Meloni si attesta al 15,7% a fronte del 14,8% pentastellato. Forza Italia è al 6,4%, Italia Viva al 4,4%, Azione al 3,5%, Leu al 2,9%, Europa Verde al 1,6%, +Europa al 1,4%. Di seguito i dati in sintesi del sondaggio:

• Lega: 25,1%

• Pd: 21%

• Fratelli d’Italia: 15,7%

• Movimento 5 Stelle: 14,8%

• Forza Italia: 6,4%

• Italia Viva: 4,4%

• Azione: 3,5%

• Liberi e Uguali: 2,9%

• Europa Verde: 1,6%

• PiùEuropa: 1,4%

• Cambiamo: 1,1%

Fonte: Emg Acqua

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

