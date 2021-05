Sondaggi politici elettorali: Fratelli d’Italia secondo partito, superato il PD

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Fratelli d’Italia secondo partito italiano. Secondo l’ultimo sondaggio politico di SWG per il Tg La7, il partito di Giorgia Meloni ha superato il PD nelle intenzioni di voto degli italiani salendo al 19,5 per cento (più 0,4 rispetto alla scorsa settimana) e ora “ha messo nel mirino” la Lega di Salvini che perde lo 0,3 per cento assestandosi al 21 per cento. Partito Democratico terzo partito al 19,2 per cento (-0,3). Poi il Movimento 5 Stelle con il 16,8 per cento. Forza Italia al 7 per cento. Infine Azione 3,5 e Sinistra Italiana al 2,9.

Cosa sono e come funzionano i sondaggi

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

