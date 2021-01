Sondaggi politici elettorali oggi 17 gennaio: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Secondo l’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Ipsos per il Corriere della Sera, l’apertura della crisi di governo ha fatto ulteriormente calare i consensi per Italia Viva. Il partito di Renzi, infatti, perde lo 0,6 per cento rispetto all’ultima rilevazione e si assesta sul 2,4 per cento complessivo. Se si votasse oggi, Italia Viva non entrerebbe in parlamento. Gli italiani dunque non sembrano aver apprezzato le ultime mosse di Renzi.

Nello stesso sondaggio, infatti, il 44 per cento degli intervistati ritiene che la crisi di Governo si sia aperta solo per interessi personali e di partito di Renzi. Solo il 16 per cento ritiene che dietro allo strappo dell’ex rottamatore ci siano questioni di merito, e solo il 9 per cento pensa che la crisi dipenda da uno scontro personale tra Renzi e Conte.

Tornando alle intenzioni di voto, l’unico partito che registra un significativo aumento di consensi è Forza Italia, che torna sopra al 10 per cento guadagnando quasi un punto percentuale dall’ultima rilevazione. Perde un punto Fratelli d’Italia (al 15%), leggero calo anche della Lega (-0,4 che la porta al 23,1 per cento) e del Pd (-0,3 per un complessivo 19,9 per cento).

Il Movimento Cinque Stelle e Azione di Carlo Calenda guadagnano lo 0,3 per cento: i grillini di attestano al 16,3 per cento, Azione al 3,3.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

