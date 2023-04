Sondaggi politici elettorali oggi 17 aprile 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Il 71,6% degli italiani ritiene che l’Unione Europea dovrebbe essere più indipendente dagli Stati Uniti. Lo rileva il sondaggio condotto tra l’11 e il 13 aprile scorso da Termometro politico, che ha chiesto agli intervistati se sono d’accordo con la posizione del “presidente francese Macron”, secondo il quale “la Ue dovrebbe diventare una potenza più indipendente dagli Usa”.

Il 42,3 percento ha risposto affermativamente, specificando che all’interno dell’Unione “non ci dovrebbe essere alcuna egemonia”. D’accordo anche il 29,3 percento che ritiene sia necessario rimanere “più vicini agli Stati Uniti che a Russia e Cina”. Solo il 15,4 pensa che l’Italia debba avere una politica estera autonoma sia da Washington che da Bruxelles.

Secondo il sondaggio, gli italiani sono anche contrari a “farsi coinvolgere” in un conflitto a Taiwan provocato da un’invasione cinese. Il 61,5 percento dei rispondenti sostiene che “non è nostro interesse” un coinvolgimento dell’Italia, che “al massimo” dovrebbe proporsi insieme ad altri paesi europei “per una mediazione”. Forte preoccupazione inoltre per il deciso calo della natalità: ben il 61,5 percento lo attribuisce a motivi prevalentemente economici (“non vi è abbastanza welfare e la vita costa troppo”), giudicandolo un fatto negativo per l’Italia.

Per quanto riguarda i partiti, il sondaggio vede un aumento del divario tra Fratelli d’Italia e Partito democratico rispetto alla precedente rilevazione condotta dal 4 al 6 aprile. Il partito guidato da Giorgia Meloni viaggia ora al 29,6 percento (+0,2%) mentre i dem sono rimasti al 18,4 percento. In calo il Movimento 5 stelle, ora al 16,4 percento (-0,3%) mentre la Lega è rimasta all’8,9 percento. Forza Italia, al 7,7 percento (+0,2%), ha superato Azione/Italia viva, scesa al 7,5 percento (-0,2%) dopo il tramonto dell’ipotesi del partito unico. Solo al 2,3 percento l’Alleanza Verdi/Sinistra italiana (+0,2%), appaiata a +Europa (invariata), mentre Per l’Italia con Paragone scende al 2,2 percento (-0,2%).