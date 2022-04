SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 17 APRILE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI –Gli italiani continuano a essere preoccupati dalle ricadute economiche della guerra in Ucraina e si schierano nettamente contro una linea dura nelle sanzioni sulla Russia. In un sondaggio condotto da Demopolis per la trasmissione Otto e mezzo, su La7, ben due terzi dei rispondenti si è detta favorevole a mantenere l’importazione del gas dalla Russia fino a quando non saranno attivati canali alternativi. Solo il 34 percento ritiene invece che il governo Draghi debba interrompere l’importazione del gas russo, accettando il razionamento per famiglie e imprese. Secondo il 48 percento degli intevistati, l’azione del governo finalizzata alla diversificazione dell’import del gas per ridurre la dipendenza dalla Russia sarebbe “utile anche se insufficiente nel breve periodo”. Più bassa la quota di chi è favorevole senza riserve all’azione dell’esecutivo, con il 40 percento che la giudica “opportuna e necessaria”. Solo il 12 percento invece la giudica “inutile”.

COME SI FANNO I SONDAGGI

