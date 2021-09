SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 16 SETTEMBRE 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – La Lega è di nuovo il primo partito del Paese. Il Partito Democratico però è a solo mezzo punto di distanza, mentre Fratelli d’Italia deve accontentarsi della terza posizione, sotto la soglia del 20%. Una fotografia che emerge dall’ultimo sondaggio di Ipsos, presentato da Nando Pagnoncelli alla trasmissione diMartedì del 14 settembre su La7.

Se gli italiani fossero chiamati oggi alle urne, la maggior parte degli elettori sceglierebbe il partito di Matteo Salvini. Secondo il sondaggio infatti il Carroccio si piazza al primo posto al 20,5%. Vicinissimo il Pd, dato al 20%. Sul gradino più basso del podio Fratelli d’Italia con il 18,8%. Si deve accontentare del quarto posto il nuovo M5S di Giuseppe Conte, dato al 17%. Appena un punto e mezzo, quindi, dal partito di Giorgia Meloni. Piuttosto lontano invece Forza Italia, che racimola l’8,2% delle preferenze del campione. Le forze minori si piazzano tutti sotto la soglia di sbarramento del 3%. Italia Viva è al 2,2%. Per quanto riguarda la fiducia nel premier, invece, Mario Draghi ottiene un parere positivo da parte del 66% degli intervistati.

Sui No Vax il 56% degli intervistati afferma di ritenere che siano una minoranza di esaltati, contro il 28% che pensa invece che abbiamo una qualche ragione e il 5% che crede abbiano completamente ragione. Sul vaccino obbligatorio e sull’estensione del Green Pass a lavoro, di cui sta discutendo il governo proprio in queste ore, il 49% pensa che chi non si vaccina abbia comunque il diritto di mantenere il proprio impiego, contro il 40% secondo cui andrebbe licenziato.

#dimartedi Sondaggio Ipsos: Lega primo partito al 20,5%, PD segue a mezzo punto e Fratelli d’Italia al 18,8% https://t.co/tRm5WwCg3A — La7 (@La7tv) September 14, 2021

Il sondaggio di Pagnoncelli analizza anche alcuni temi d’attualità legati al Covid. Sui No Vax il 56% del campione afferma di ritenere che siano una minoranza di esaltati, contro il 28% che pensa invece che abbiamo una qualche ragione e il 5% che crede abbiano completamente ragione. Sul vaccino obbligatorio e sull’estensione del Green Pass a lavoro, il 49% pensa che chi non si vaccina abbia comunque il diritto di mantenere il proprio impiego, contro il 40% secondo cui andrebbe licenziato.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: Tutti i sondaggi