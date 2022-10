SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 16 OTTOBRE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Giorgia Meloni continua a sorridere. Secondo gli ultimi sondaggi politici effettuati da Noto Sondaggi per Porta a Porta, la trasmissione di Rai 1 condotta da Bruno Vespa, i primi giorni post-elettorali diano segnali positivi alla leader di Fratelli d’Italia. Il suo partito è incontrastato in vetta e continua a guadagnare consensi. Non solo Fdi ottiene ancora due punti percentuali in più rispetto al già altissimo dato delle elezioni politiche del 25 settembre, ma il distacco dal Pd aumenta notevolmente, anche a causa di una perdita dei consensi dei dem. Ora tra il primo e il secondo partito ci sono quasi dieci punti percentuali.

Fratelli d’Italia sale quindi al 28 per cento dei consensi, un dato record per il partito di Giorgia Meloni. Diversamente vanno le cose per il Pd che si ferma al 18,5 per cento dei consensi, perdendo un ulteriore 0,6 per cento rispetto al dato – già al di sotto delle aspettative – delle elezioni politiche. Chi guadagna consensi, invece, è il Movimento 5 Stelle che continua a erodere qualche frazione di punto percentuale ai dem. I pentastellati, guidati da Giuseppe Conte, salgono dello 0,6 per cento rispetto alle politiche e raggiungono il 16 per cento, confermandosi così di gran lunga terzo partito. La Lega resta – seppur di poco – davanti a Forza Italia e terzo polo. Per il partito di Matteo Salvini continua però il calo all’8,5 per cento, con lo 0,3 per cento in meno rispetto alle politiche. In perdita anche Forza Italia (-0,1 per cento) che si ferma all’8 per cento, venendo raggiunta da Azione e Italia Viva alla stessa percentuale (+0,2 per cento). In crescita troviamo Verdi e Sinistra al 4 per cento dei consensi. Mentre scende rispetto alle elezioni +Europa, che si ferma al 2,5 per cento. All’1 per cento troviamo sia Noi Moderati, per il centrodestra, sia Impegno Civico per il centrosinistra.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

