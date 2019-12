Sondaggi politici elettorali oggi 16 dicembre: gli ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli ultimi sondaggi politici elettorali sulle intenzioni di voto degli italiani confermano che la Lega di Matteo Salvini nonostante una flessione nelle ultime settimane conserva ancora un ampio margine di vantaggio su ogni altro avversario, a partire da Pd e M5S, e si mantiene vicino al dato straordinario delle elezioni europee dello scorso maggio. Ma gli esperti segnalano anche un dato alto nelle regioni “rosse”, storicamente favorevoli al centrosinistra.

Qui riportiamo cifre degli istituti demoscopici aggiornati ad oggi, lunedì 16 novembre 2019.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI SWG SULLA TOSCANA

Un sondaggio sulle intenzioni di voto in Toscana realizzato dall’istituto Swg e pubblicato ieri, domenica 15 novembre, sul quotidiano La Nazione, commissionato dalla Lega, attribuisce al partito di Salvini il 34 per cento dei consensi e ben 5 punti percentuali di vantaggio sul Partito Democratico. Il Pd si ferma infatti al 29 per cento dei voti potenziali, al di sotto del 33,3 per cento raccolto alle urne alle Europee, mentre il Carroccio cresce dal 31,5 per cento raccolto alle urne sette mesi fa. Risultano poi nettamente staccati tutte le altre formazioni.

Il Movimento 5 Stelle viene indicato all’8 per cento. Poi Italia Viva di Matteo Renzi e Fratelli d’Italia al 5, La Sinistra al 4,5, Forza Italia al 3,5, le liste civiche di centrosinistra al 5,5, quelle di centrodestra al 2,5. Nel complesso le forze politiche della coalizione di centrodestra arrivano al 44,5 per cento e il centrosinistra al 44.

Le interviste per il sondaggio di Swg sulla Toscana sono state realizzate tra il 28 novembre e il 5 dicembre e indicano anche una situazione di sostanziale equilibrio nel consenso ai candidati alla presidenza della Regione. Vengono prese in considerazione sia l’ipotesi di alleanza Pd-M5S che di corsa solitaria dei pentastellati. Ebbene, Swg stima un consenso del 42/44 per cento sia per il centrodestra che per il candidato di centrosinistra in caso di Movimento 5 Stelle non alleato. Viene indicato un consenso invece del 44/48 per cento sia per il centrodestra che per il centrosinistra in caso di accordo Dem-5 Stelle.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve di Swg

Questi in breve i dati dell’ultima rilevazione di Swg sulla Toscana:

Lega: 34,0 per cento

Pd: 29,0

M5S: 8,0

Altre liste di centrosinistra: 5,5

Fratelli d’Italia: 5,0

Italia Viva: 5,0

Sinistra 4,5

Forza Italia: 3,5

Altre liste di centrodestra: 2,5

(Fonte: La Nazione)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.