Sondaggi politici elettorali oggi 16 agosto 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – In Veneto sondaggi da sogno per Luca Zaia, più che per la Lega di Matteo Salvini in vista delle Elezioni Regionali 2020. Secondo quanto riporta Il Giorno, la lista Zaia presidente è data al 36-38 per cento. E la lista ufficiale della Lega? Sempre stando a questo sondaggio non va oltre il 18-20. In Veneto non c’è corsa: sette persone su dieci (68-72 per cento) sono pronte a confermare Zaia nuovo presidente di Regione. Cinque anni fa Zaia prese 427 mila voti pari al 23,08 per cento, con 13 seggi. La Lega Nord ne conquistò 329 mila voti, solo il 17,82 per cento, con 10 seggi. Questo sondaggio racconta che dal 2015 a oggi la forbice si sarebbe allargata.

Altri sondaggi

Intanto, il sondaggio dell’istituto Piepoli incorona il partito di Gianluigi Paragone che ha raddoppiato i voti nell’ultimo mese. Teniamo conto che una rilevazione condotta da Termometro politico, relativa alle giornate dell’8 e 9 luglio, aveva registrato una crescita dallo 0,7 per cento al 2 per cento in una settimana.

Detto del boom di Italexit, i sondaggi by Piepoli, secondo le ultime stime (del 4 agosto), danno la Lega primo partito con il 24 per cento. Il trend però è di -0,5 per cento per il Carroccio di Matteo Salvini. Segue il Pd. E’ stabile il Partito Democratico: per Nicola Zingaretti e i Dem il 21 per cento.

Movimento 5 Stelle anch’esso non registra grandi variazioni e sta al 18 per cento. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni incalza l’M5S: +0,5 per Fdi che sale al 16 per cento.

Sondaggi all’insegna della stabilità in questo inizio di agosto: Forza Italia e Silvio Berlusconi sono al 6 per cento, Italia Viva e Matteo Renzi al 2,5 per cento. Sulla stessa linea Azione, il partito di Carlo Calenda.

