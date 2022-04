SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 15 APRILE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Gli italiani sono favorevoli al dialogo con la Russia di Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina, mentre si dividono sulla Nato: è quanto emerge dagli sondaggi politici elettorali elaborati da Ipsos per il programma di La7 DiMartedì.

Alla domanda posta dall’istituto di ricerca diretto da Nando Pagnoncelli, ovvero “A questo punto del conflitto tra Russia e Ucraina bisogna?”, il 62% degli intervistati ha risposto: “Alleggerire il sostegno all’Ucraina e trovare un modo per dialogare con la Russia di Putin”. Il 24 per cento vorrebbe “continuare a fornire armi e sostenere la resistenza ucraina”, mentre il 14% non ha voluto o saputo rispondere alla domanda.

Differenti, invece, le opinioni sulla Nato. Al quesito “quale opinione maggiormente?”, il 44% del campione ha risposto all’opzione “L’Italia partecipa giustamente nel suo interesse alle alleanze di cui fa parte, come la Nato”, mentre il 39 per cento pensa che il nostro Paese sia “troppo filo-Nato e condizionato dagli americani, contro il proprio interesse”. Il 17 per cento, invece, non ha risposto alla domanda.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

