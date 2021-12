Sondaggi politici oggi 14 dicembre 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Un’Italia presidenzialista? L’ipotesi sembra non dispiacere, almeno stando al sondaggio curato da LaPolis dell’Università di Urbino e Demos per l’Osservatorio “Gli italiani e lo Stato”, pubblicato su Repubblica. I dati d’altronde sono molto chiari. Quasi tre italiani su quattro (74%) sono favorevoli all’elezione diretta del presidente della Repubblica. Appena il 20% circa degli intervistati si dice contrario all’ipotesi di introdurre il presidenzialismo nel nostro sistema costituzionale.

Da notare anche come cambi l’andamento delle risposte al sondaggio in base all’area politica di appartenenza. Un sì pressoché unanime all’elezione da parte dei cittadini del Capo dello Stato arriva dagli elettori di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Un’opzione molto apprezzata anche tra chi sostiene il Movimento Cinque Stelle. Qualche distinguo in più, invece, tra chi vota Pd: in questo caso il sì al presidenzialismo ottiene il 61%, comunque ben oltre la maggioranza del campione. In generale, quindi, quest’ipotesi convince soprattutto gli elettori di centrodestra, con punte sopra l’80%, mentre si affievolisce via via che ci si sposta a sinistra, fino a scendere sotto il 60%.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

