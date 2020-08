Sondaggi politici elettorali oggi 14 agosto 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Sorpresa in Campania: secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali, infatti, Vincenzo De Luca, governatore uscente e grande favorito per le Regionali di settembre, in realtà non sarebbe così avanti come ipotizzato da molti analisti, i quali ritenevano già certa una suo trionfo a discapito del candidato del centrodestra Stefano Caldoro. Secondo una rilevazione dell’istituto Tecnè per l’agenzia Dire, infatti, il candidato del centrosinistra sarebbe sì in vantaggio rispetto al suo competitor ma non così tanto da potersi dire già certo della vittoria, anzi.

Il sondaggio realizzato da Tecnè, infatti, accredita a De Luca una percentuale che oscilla tra il 42,5% e il 46,5%. Il suo avversario, invece, sarebbe tra il 37% e il 41%. Nessuna chance di vittoria per la candidata del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, che secondo la rilevazione dell’istituto sarebbe accreditata tra il 13% e il 17%. Una percentuale, però, che potrebbe risultare decisiva per il successo di uno dei due candidati principali.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

