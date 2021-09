SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Enrico Michetti continua a guidare i sondaggi per l’elezione del sindaco di Roma, a meno di un mese dal voto. Lo mostrano i risultati dell’indagine commissionata dal gruppo Gedi a YouTrend, che confermano la presenza di una quota consistente di indecisi, ben il 44,1%.

“C’è un’area grigia importante e di solito il 10% degli elettori decide per chi votare soltanto l’ultimo giorno”, ha detto il direttore di YouTrend Lorenzo Pregliasco, definendo “improbabile” pensare a un ballottaggio diverso da quello tra il candidato della destra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e Roberto Gualtieri, del Partito democratico.

L’ex ministro dell’Economia e delle finanze è staccato di quattro punti nelle intenzioni di voto, arrivando al 27% rispetto al 31% di Michetti. Al 19,1% segue l’attuale sindaca Virginia Raggi, del Movimento 5 Stelle, e al quarto posto, con il 18,9%, Carlo Calenda, di Azione. Secondo YouTrend, la sindaca è l’unica tra i principali candidati alle comunali che uscirebbe sconfitta in un ballottaggio con Michetti, con il 53,9% rispetto al 46,1% della sindaca, mentre sia Gualtieri che Calenda uscirebbero nettamente vincitori dal confronto diretto. Tra le liste, al primo posto figura quella del Partito democratico, con il 21,9%, seguita da Fratelli d’Italia al 18,3% e il Movimento 5 Stelle al 13,4%, con La lista Calenda sindaco al 12,2%. La coalizione che sostiene Michetti nel suo insieme raccoglie il 36,9% mentre quella che appoggia Gualtieri arriva al 29,6%.

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.