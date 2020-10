Sondaggi politici elettorali oggi 13 ottobre 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Sei italiani su dieci non hanno fiducia nel governo. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Istituto Tecné per l’agenzia di stampa Dire: il 58% degli intervistati afferma di non avere fiducia nell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, apprezzato invece dal 37,3% del campione.

Come già emerso dagli ultimi sondaggi politici elettorali, peraltro, il principale partito d’opposizione – la Lega, che pure resta la prima forza politica d’Italia – viaggia su percentuali inferiori di 10 punti rispetto a un anno fa: Tecné stima il partito di Matteo Salvini al 24%, a fronte del 20,8% a cui viene dato il Partito democratico, uscito rafforzato dalla recente tornata di elezioni regionali e amministrative. Il terzo partito d’Italia – secondo ormai tutti i sondaggi e anche secondo il sondaggio Tecné – è stabilmente Fratelli d’Italia (16,8%), che ha superato il Movimento 5 Stelle (15,2%), alle prese con la più grave e lacerante crisi della sua breve storia.

Quanto ai partiti minori, Forza Italia guida il plotone con il suo 7,6%, mentre le forze liberali del centrosinistra (Italia Viva, Azione e PiùEuropa) oscillano tra l’1,8 e il 3,4%. La Sinistra viene data al 3% e i Verdi all’1,6%.

Ultimi sondaggi elettorali: i dati di Tecné

• Lega: 24%

• Pd: 20,8%

• Fratelli d’Italia: 16,8%

• M5S: 15,2%

• Forza Italia: 7,6%

• Italia Viva: 3,4%

• La Sinistra: 3%

• Azione: 2,6%

• PiùEuropa: 1,8%

• Verdi: 1,6%

• Altri partiti: 3,2%

• Astensione/incerti: 43,5%

Fonte: Istituto Tecné per Agenzia Dire

