SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo la Supermedia degli ultimi sondaggi politici realizzata da YouTrend/Agi, nelle ultime due settimane – da quando cioè è iniziato il conflitto in Ucraina – le intenzioni di voti degli italiani sono rimaste uguali. Come se l’invasione russa e la situazione attuale abbia “congelato” il quadro politico per quanto riguarda gli orientamenti di voto. Il Partito Democratico, riporta Youtrend, è infatti in testa col 21,5%, seguito da Fratelli d’Italia al 20,3%, e dalla Lega al 17,2%. Il Movimento 5 Stelle registra ancora il dato più basso dall’inizio dell’attuale legislatura: e cioè il 13,8%. Chiudono il quadro dei partiti principali Forza Italia con l’8,5% e la federazione tra Azione e +Europa al 4,8%.

