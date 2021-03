Sondaggi politici elettorali oggi 12 marzo 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Il Movimento Cinque Stelle guadagna quasi due punti e arriva al 16,2 per cento, mentre il Pd perde un punto e mezzo, scendendo al 17,6 per cento. È quanto emerge dalla Supermedia settimanale Agi/Youtrend, che confronta i dati dei sondaggi di questa settimana con quelli del 25 febbraio.

A segnare il cambio di passo, l’individuazione (ancora non ufficializzata) di Conte come leader M5s e le dimissioni di Zingaretti dalla guida del Pd, e l’incertezza verso la futura leadership del partito. Per quanto riguarda il centrodestra, la Lega di Matteo Salvini segna una lieve flessione al 23,3 per cento, mentre Fratelli d’Italia arriva al 16,9 per cento (a meno di un punto dai dem). Forza Italia è la quinta forza politica, con l’8,2 per cento.

La supermedia Agi/Youtrend in breve

LISTE

Lega 23,3 (-0,3)

Pd 17,6 (-1,5)

FdI 16,9 (+0,3)

M5s 16,2 (+1,9)

Forza Italia 8,2 (=)

Azione 3,7 (+0,1)

Mdp/La Sinistra 3,5 (+0,1)

Italia viva 2,4 (-1,0)

+Europa 2,2 (+0,2) Verdi 1,6 (=)

AREE PARLAMENTO

Maggioranza Draghi 78,5 (-0,2)

di cui:

– giallorossi (Pd-M5s-Leu) 37,3 (+0,5)

– centrodestra (Lega-FI) 32,8 (-0,1)

– centro liberale 8,4 (-0,6)

COALIZIONI POLITICHE

Centrodestra 49,7 (=)

Centrosinistra 28,1 (-2,2)

M5s 16,2 (+1,9)

Leu 3,5 (+0,1)

Altri 4,7 (+0,2)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

