SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 12 MAGGIO 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Continua la parabola discendente di Matteo Salvini. A rivelarlo è l’ultimo sondaggio di BiDiMedia, secondo cui il Carroccio perde lo 0,8%, arrivando a quota 21,7 per cento. A beneficiarne è soprattutto l’altro partito sovranista, Fratelli d’Italia, che guadagna l’1,1 e si piazza al 16,7. In casa Pd l’arrivo di Enrico Letta come nuovo segretario ha senz’altro migliorato le cose, e ora i dem raccolgono il 20% dei consensi, riducendo a meno di due punti il gap con la Lega.

Continua a crescere, dopo l’avvento dell’ex premier Giuseppe Conte, il Movimento Cinque Stelle. I grillini sono dati sopra il 15%, come non accadeva da circa un anno. Se la Lega vede a rischio il suo primo posto tra i partiti con il maggior numero di consensi, anche l’altro partito di governo di centrodestra, Forza Italia, non sorride. Gli azzurri sono calati al 7,5%. La formazione più in crescita resta quindi FdI, che beneficia del fatto di essere l’unica opposizione a destra. Tra le forze minori, malissimo Italia Viva di Matteo Renzi, che cede lo 0,5% e deve accontentarsi del 2,2%. Il partito più numeroso resta quello degli indecisi: quasi un italiano su tre è incerto su che partito votare o se recarsi alle urne.

COME SI FANNO I SONDAGGI?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: Tutti i sondaggi