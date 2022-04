SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 12 APRILE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Gli italiani sono spaventati dalle conseguenze economiche della guerra in Ucraina e dalle possibili ripercussioni sul mondo del lavoro: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Euromedia Research.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, infatti, la direttrice dell’istituto di ricerca Alessandra Ghisleri ha svelato di aver condotto una serie di rivelazioni per “conoscere le intenzioni della maggioranza” sulla guerra in Ucraina e le sue possibili conseguenze, anche in riferimento alle parole del premier Mario Draghi sulla pace e i condizionatori accesi.

“È venuto fuori che siamo disponibili ai sacrifici, ma limitati nel tempo. Il senso comune degli italiani però avverte distanza da chi vuole fare il corpo a corpo con Putin” ha dichiarato la sondaggista.

“Si ha un certo timore di quest’uomo, lo si giudica senza troppo senno, una condizione che potrebbe spingerlo a combinare guai ancora più grandi, e questa volta anche contro l’Italia”.

La questione che, però, spaventa realmente gli italiani è un’altra: “Per molta gente è il lavoro che va a farsi friggere”.

“La crisi economica è una realtà e dalla Francia la risalita clamorosa nei sondaggi di Marine Le Pen, che sul carovita ha fatto la campagna elettorale dimenticando totalmente la guerra, deve far riflettere. La questione è quanto crudele si farà la crisi economica”

“Per la prima volta – conclude Alessandra Ghisleri – si trovano davanti a un bivio: da una parte sostenere la lotta per la libertà dell’Ucraina, dall’altra difendere la propria condizione economica”.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: Tutti i sondaggi