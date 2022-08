Sondaggi politici elettorali oggi 12 agosto 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Le intenzioni di voto per il centrodestra arrivano al 48%. Vicino, quindi, alla maggioranza assoluta. Mentre aumenta la distanza con il centrosinistra che è al 31,5%. Intanto il neonato Terzo polo con Matteo Renzi e Carlo Calenda, nell’indagine effettuata tra l’8 e il 9 agosto, registra appena il 6%. Il Movimento 5 Stelle segna il 10%. È quanto emerge dal sondaggio di Emg.

Il primo partito rimane Fratelli d’Italia con il 24%, raggiunto dal Partito Democratico. La Lega è al 12,5% e seguono Forza Italia che rimane all’8%, +Europa al 3% così come Sinistra Italiana-Verdi. E poi ci sono Noi con l’Italia, Italia al Centro e Coraggio Italia e Udc che hanno raggiunto il 3,5%. Gli astenuti e gli indecisi sono il 44-45%. Secondo l’istituto di Fabrizio Masia, l’affluenza sarà del 65-66%, sette punti in meno rispetto al 2018.

Rispondendo alla polemica sui sondaggi sollevata da Calenda, Masia a Libero ha detto: “È vero che con la gente in spiaggia si fa più fatica, ma è altrettanto chiaro che se i sondaggi danno un partito all’8, al limite potrà essere al 6 o al 7, ma non al 4, e viceversa naturalmente. A inizio settembre le rilevazioni daranno un quadro ancora più preciso, però manca solo un mese e mezzo al voto e un sondaggio adesso dà comunque un quadro abbastanza definito”.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.