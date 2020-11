Sondaggi politici elettorali oggi 11 novembre 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – La seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus sta facendo perdere consensi all’esecutivo Conte, costretto, a causa dell’impressionante aumento dei contagi, a introdurre nuove restrizioni, che avranno però un impatto sulla tenuta economica del Paese. Ne beneficiano allora i partiti di opposizione, e in particolare Fratelli d’Italia.

Significativi i dati che emergono dall’ultimo sondaggio Emg-Acqua diffuso da Agorà, la trasmissione del mattino di Rai 3, sulla classifica della fiducia nei leader da parte degli italiani. Giorgia Meloni ottiene il 38% delle preferenze, mentre il presidente del Consiglio cala dal 40 al 39%. Solo un punto percentuale, dunque, separa il premier dalla leader di FdI.

Al terzo posto tra i politici più apprezzati si piazza Matteo Salvini, al 34% (era al 33% sette giorni prima). Quarto il presidente del Veneto Luca Zaia che passa dal 28 al 30%. Segue al quinto posto il segretario del Pd Luca Zingaretti (stabile al 26%), poi Bonaccini (25% dei consensi, in aumento di un punto rispetto alla settimana precedente).

Come si fanno i sondaggi politici elettorali?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

