SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo un ‘analisi Ipsos realizzata per Di Martedì, il 43 per cento degli italiani ritiene che la terza guerra mondiale come conseguenza del conflitto tra Mosca e Kiev siano uno scenario possibile. Mentre il 46 per cento la ritiene un’opzione irrealistica.

Il 51 per cento degli intervistati, invece, non se la sente di stigmatizzare politici italiani che in passato hanno espresso posizioni filo-russe, come il segretario leghista Matteo Salvini. Per il 29 per cento delle persone intervistate per il sondaggio, invece, i politici filo russo hanno commesso errori che compromettono la loro affidabilità. Sul tema il 20 per cento del campione non si è espresso.

Un dato certo è che il conflitto in corso ha completamente spiazzato la pandemia come argomento di dibattito sui media. Eppure solo il 27 per cento degli italiani lo considera un problema secondario e superato. Una larga maggioranza (62 per cento) lo ritiene un problema di cui avere ancora paura, anche se adesso non se ne parla a causa della guerra.

