Sondaggi politici elettorali oggi 11 marzo 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Gli italiani sono disponibili a un nuovo lockdown per fermare il Covid: lo rivelano gli ultimi sondaggi realizzati da Emg-Different per Adnkronos.

Alla domanda “Data la situazione attuale dei contagi torna l’ipotesi di un nuovo lockdown nazionale, lei è favorevole o contrario?” il 48% degli italiani ha risposto affermativamente. Il 35 per cento del campione si dice contrario, mentre il 17% ha preferito non rispondere.

Le risposte, invece, cambiano in base all’età e al sesso. Il 60 per cento degli uomini, infatti, ritiene necessario un nuovo lockdown, mentre solo il 38% delle donne è a favore di una nuova serrata volta a contrastare l’epidemia di Covid.

Per quanto riguarda l’età, solo il 35 per cento degli under 35 è d’accordo con una eventuale misura restrittiva nazionale, dato che sale al 44% per la fascia d’età tra i 35 e i 44 anni e che arriva al 60% per gli over 55.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

