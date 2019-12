Sondaggi politici elettorali oggi 11 dicembre: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli italiani sono a favore della plastic tax: il clamoroso dato emerge dagli ultimi sondaggi diffusi oggi, martedì 11 dicembre 2019.

A dirlo è una rivelazione effettuata da Swg per il TgLa7. Secondo l’istituto di ricerca, infatti, il 45 per cento del campione intervistato ritiene che la tassa, ideata per incentivare l’uso di materiale riciclabile, vada introdotta.

Il 39 per cento, invece, è contrario alla tassa, mentre il 16 per cento non sa esprimersi sull’argomento.

Il dato è sorprendente soprattutto se confrontato con le percentuali dei partiti di governo. I favorevoli all’introduzione della tassa, infatti, risultano essere superiori ai dati riguardanti i singoli partiti, segno che gli italiani su alcuni temi sembrano non farsi coinvolgere dalle polemiche politiche.

Anche secondo un sondaggio commissionato da Facile.it alle società mUp Research e Norsta, emerge che gli italiani sono a favore della plastic tax.

In questo caso, sarebbero addirittura il 54,7 per cento gli italiani a favore dell’introduzione della tassa. Il 33,9 per cento è contrario, mentre l’11,4 per cento non sa cosa rispondere.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.