Sondaggi politici elettorali oggi (11 aprile 2021)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – A due mesi dall’insediamento del governo Draghi, il Movimento Cinque Stelle (M5S) sembra aver guadagnato più di tutti i partiti a livello di sondaggi, seguito da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. È questo il quadro che emerge dal confronto tra la Supermedia realizzata da YouTrend per AGI tra il 18 febbraio e l’8 aprile.

La Lega resta sempre in prima posizione ma non sembra aver guadagnato né perso molto dall’arrivo dell’ex presidente della Bce a Palazzo Chigi, mentre il Partito Democratico risulta in calo di un intero punto, a causa dei dissidi interni che hanno portato a un rapido cambio della leadership.

I due partiti che lottano per il terzo posto sono proprio quelli che hanno guadagnato di più dall’arrivo di SuperMario al governo. Il M5S ha guadagnato ben 2,2 punti sui sondaggi, anche se la risalita dei grillini ha probabilmente più a che fare con l’arrivo alla guida del Movimento dell’ex premier Giuseppe Conte che con l’appoggio a Draghi. Il partito di Giorgia Meloni, opposizione di destra al governissimo, ha invece conquistato un altro 0,7 per cento nei sondaggi, superando al momento proprio i grillini.

Forza Italia segna invece un calo dello 0,6 per cento e a quasi 10 punti da FdI. Al centro, guadagnano terreno i renziani di Italia Viva con un +0,2 per cento, stessa cifra persa da Azione di Carlo Calenda. In calo anche +Europa, anche a causa del caos che ha portato alle dimissioni di Emma Bonino.

Il confronto della Supermedia di Agi/Youtrend nei primi due mesi del governo Draghi

LISTE

Lega 22,9 (-0,1)

PD 18,6 (-1)

FDI 17,2 (+0,7)

M5S 17 (+2,2)

Forza Italia 7,5 (-0,6)

Azione 3,3 (-0,2)

Italia Viva 3,2 (+0,2)

Sinistra Italiana 2,2 (-1,3)

+Europa 1,6 (-0,4)

Verdi 1,6 (=)

AREE PARLAMENTO

Maggioranza Draghi 77,2 (+0,3)

di cui:

– giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,4 (+3)

– centrodestra (Lega-FI-Toti) 31,8 (=)

– centro liberale 8,1 (+0,1)

Opposizione dx (FDI) 17,2 (+0,7)

Opposizione sx (SI) 2,2 (-1,3)

COALIZIONI ELEZIONI POLITICHE 2018

Centrodestra 49,0 (+0,3)

Centrosinistra 26,7 (+0,6)

M5S 17,0 (+0,1)

LeU 4,0 (-0,2)

Altri 3,3 (-0,8)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

