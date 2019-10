Sondaggi politici elettorali oggi 10 ottobre: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – La Lega di Matteo Salvini resta saldamente primo partito italiano e arriva quasi a doppiare i principali avversari. È quanto emerge da alcuni sondaggi politici ed elettorali sulle intenzioni di voto pubblicati negli ultimi giorni. Il Carroccio resta mediamente oltre il 30 per cento dei consensi. Talvolta sia Pd che M5S vengono indicati dagli esperti sotto il 20.

Qui riportiamo alcuni dei principali dati delle rilevazioni aggiornati ad oggi, giovedì 10 ottobre 2019.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI EUROMEDIA

Il sondaggio effettuato nei giorni 7 e 8 ottobre dalla società demoscopica Euromedia Research e pubblicato l’8 ottobre nel corso del programma di Raiuno Porta a Porta attribuisce alla Lega il 32 per cento delle preferenze potenziali contro il 19,3 del Movimento 5 Stelle e il 17,8 del Partito Democratico, evidentemente penalizzato dalla nascita di un nuovo movimento politico guidato da Matteo Renzi.

Per quanto riguarda le forze minori del centrodestra, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Forza Italia sono secondo Euromedia rispettivamente al 7,7 e al 7,1 per cento mentre la renziana Italia Viva mantiene un ottimo 5,5.

Restano sotto la soglia di sbarramento del 3 per cento prevista dalla legge elettorale in vigore tutte le altre forze politiche. +Europa viene stimata all’1,6 per cento, Sinistra Italiana all’1,6, Siamo Europei di Carlo Calenda all’1,5, Europa Verde all’1,4, Mdp Articolo Uno allo 0,4 e Cambiamo di Giovanni Toti allo 0,4.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve di Euromedia

Lega: 32,0 per cento

Pd: 17,8

M5S: 19,3

Fdi: 7,7

Forza Italia: 7,1

Italia Viva: 5,5

+Europa: 1,6

Sinistra Italiana: 1,6

Siamo Europei: 1,5

Europa Verde: 1,4

Mdp: 0,4

Cambiamo: 0,4

Altri partiti: 3,7

(Fonte: Porta a Porta)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI PIEPOLI

Il sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli tra il 4 e il 5 ottobre e pubblicato il 7 ottobre nel corso della trasmissione di Raidue Povera Patria conferma che la Lega di Matteo Salvini gode di un largo margine di vantaggio su ogni avversario ma evidenzia nello stesso tempo il primato di un’ipotetica coalizione dell’area di governo rispetto allo schieramento di opposizione.

Nel dettaglio la rilevazione stima Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Leu e Italia Viva di Matteo Renzi al 45,5 per cento dei consensi, in crescita di mezzo punto rispetto a quanto indicato dallo stesso sondaggista due settimane prima, e la coalizione di Carroccio, Fdi e Fi al 43,5 per cento, in calo di mezzo punto.

Nel dettaglio, la Lega di Matteo Salvini viene data al 30 per cento, Forza Italia al 7 e Fratelli d’Italia al 6,5. Per quanto concerne l’area di governo invece il Pd sarebbe al 20,5 per cento, il M5S al 19,5, Leu al 2,0 e il nuovo movimento Italia Viva di Matteo Renzi al 3,5. Al di fuori dei due schieramenti ci sono poi +Europa al 2,5 per cento e i Verdi al 2,0. Tutti gli altri partiti vengono segnalati complessivamente al 6,5.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve di Piepoli

Lega: 30,0 per cento (dal 30,5 per cento del 22 settembre)

Pd: 20,5 (dal 20,0)

M5S: 19,5 (dal 19,0)

Forza Italia: 6,5 (dal 7,0)

Fdi: 7,0 (dal 6,5)

Italia Viva: 3,5 (dal 4,0)

+Europa: 2,5 (dal 3,0)

Leu: 2,0 (dal 2,0)

Verdi: 2,0 (dal 2,0)

Altri partiti: 6,5 (dal 6,o)

(Fonte: Povera Patria)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Tutti gli ultimi sondaggi politici elettorali di TPI

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.