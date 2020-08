Sondaggi politici elettorali oggi 10 agosto 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – L’ultimo sondaggio elettorale Monitor Italia, realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, rivela un calo dei consensi per la Lega e per il Partito Democratico. Vengono dati in crescita invece il Movimento 5 stelle e Fratelli d’Italia. In calo infine la fiducia nel governo Conte bis. Ma vediamo insieme l’ultimo sondaggio politico elettorale di oggi, 10 agosto 2020.

La Lega di Matteo Salvini registra un nuovo calo dello 0,3 per cento. Il Carroccio scende così al 24,4 per cento, ma mantiene comunque un discreto vantaggio sul Pd. Il partito di Nicola Zingaretti perde lo 0,1 per cento e va al 20,2 per cento. Cresce ancora Fratelli d’Italia che, guadagnando lo 0,3 per cento dei consensi, va al 16,3 per cento. Sale anche il M5s che con un balzo dello 0,4 per cento raggiunge il 15,8 per cento. Segue Forza Italia. Il partito di Berlusconi con una debole crescita dello 0,1 per cento sale all’8,4 per cento. Comunque molto distante dagli altri big.

Tra le forze politiche minori solo La Sinistra supera la soglia del 3 per cento. Con lo 0,1 per cento in più rispetto al sondaggio precedente, il partito va al 3,1 per cento. Azione perde lo 0,2 per cento e scende al 2,5 per cento. Stesso consenso per Italia Viva. Segue Più Europa al 2,0 per cento, in calo dello 0,1 per cento. I Verdi guadagnano lo 0,1 per cento e vanno all’1,6 per cento. Gli altri partiti ottengono in totale lo 3,2 per cento (-0,2 per cento).

Sondaggi politici elettorali: cala la fiducia nel governo Conte bis

Il gradimento del governo Conte bis, secondo l’ultimo sondaggio, è dato in calo. I consensi passano dal 31,2 per cento al 30,6 per cento. Il 64,2 per cento degli intervistati si astiene con una percentuale in aumento (dal 4,8 per cento al 5,2 per cento).

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

