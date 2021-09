SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 1 SETTEMBRE 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Dopo la pausa estiva, i principali istituti hanno ripreso a pubblicare i propri sondaggi. Con la ripresa dell’attività parlamentare e le imminenti elezioni amministrative, si attende un settembre caldo per la politica italiana. Non mancano d’altronde i distinguo e le divergenze tra i partiti che sostengono il governo guidato da Mario Draghi.

Tanti i punti all’ordine del giorno, dalla crisi afghana alle misure economiche come il reddito di cittadinanza. Al momento a beneficiarne maggiormente in termine di consensi è Fratelli d’Italia, l’unico dei grandi partiti ad essere all’opposizione. Secondo il sondaggio di Swg per il Tg La7, il 20,6% degli italiani darebbe la propria preferenza a Giorgia Meloni. Una stima di fatto invariata rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 2 agosto.

Al secondo posto resta la Lega di Matteo Salvini, che però cede lo 0,5% delle preferenze e scende così sotto quota 20%, conquistando il 19,8% del campione. Prova ad avvicinarsi al Carroccio il Pd, che guadagna lo 0,1% e consolida così la terza posizione, con il 19,1% dei consensi. Da segnalare il balzo in avanti significativo compiuto dal Movimento Cinque Stelle, adesso ufficialmente guidato da Giuseppe Conte: i grillini raccolgono il 16,3% delle preferenze, con un +0,8% rispetto a inizio agosto.

Al quinto posto resta Forza Italia con il 7% (+0,2%), seguita da Azione di Carlo Calenda al 3,7% (-0,2%). Stabile rispetto a un mese fa Sinistra Italiana al 2,7%, mentre Italia viva scavalca Mdp-Articolo 1: i renziani conquistano il 2,4% degli orientamenti di voto, invece il partito di Roberto Speranza è fermo al 2,3%. Al 2% +Europa.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

