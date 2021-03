Sondaggi politici elettorali oggi 1 marzo 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Continua la crescita di Fratelli d’Italia. A confermarlo è l’ultimo sondaggio realizzato da Termometro Politico, secondo cui il partito guidato da Giorgia Meloni è ormai a meno di un punto di distanza dal Pd. Il gap con i democratici dunque si è nettamente ridotto, e ora il secondo posto nei consensi per FdI non è più una chimera.

Causa di questo ulteriore boom, secondo molti analisti, potrebbe essere la scelta di Giorgia Meloni di rimanere all’opposizione e non entrare nella maggioranza che appoggia il nuovo governo guidato da Mario Draghi. E intanto la fiducia degli italiani nell’ex numero uno della Bce, svela il sondaggio, è leggermente calata, pur rimanendo sopra il 50%. Secondo la stima di Termometro Politico, Draghi ottiene il consenso del 56,4% del campione, in calo rispetto alle ultime rilevazioni. Prima del giuramento, infatti, era stato toccato un picco del 60%. A venir meno in particolare è stata la fiducia nel nuovo premier da parte dell’elettorato leghista, passato da un massimo superiore al 73% al 62,6% dell’ultimo sondaggio.

Analizzando più nel dettaglio le intenzioni di voto degli italiani, troviamo la Lega saldamente in prima posizione al 24%, in crescita. A seguire il Pd, in calo, al 19,4%. Come detto, i dem sono a meno di un punto di distanza da Fratelli d’Italia, sul terzo gradino del podio (18,5%). Scende anche il M5s che si posiziona al 15%, mentre Forza Italia sale al 6,2%.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

