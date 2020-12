Sondaggi politici elettorali oggi 1 dicembre 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Pessime notizie per Pd e M5S, mentre sorridono Lega e Fratelli d’Italia: è questo, in estrema sintesi, il dato che emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7. Secondo i dati, infatti, la Lega di Matteo Salvini non solo si consolida come primo partito, ma guadagna anche più di un punto percentuale (1,1% per la precisione) in soli 7 giorni, portandosi dal 23,3 per cento al 24,4 per cento. Il distacco con il Pd, quindi, aumenta di nuovo con il partito di Nicola Zingaretti che scende addirittura sotto quota 20 per cento. Il Partito Democratico, infatti, perde mezzo percentuale e si ferma al 19,8 per cento.

Anche Fratelli d’Italia come detto può sorridere dal momento che guadagna uno 0,2 per cento, che permette al partito di Giorgia Meloni di salire al 16,4 per cento. Anche il Movimento 5 Stelle, così come il Pd, deve fare i conti con un importante calo di consensi. Il partito fondato da Beppe Grillo, infatti, perde lo 0,6 per cento e si porta al 15%. Non giovano a Forza Italia le prove di dialogo con il governo dal momento che il partito di Silvio Berlusconi è l’unico ad arretrare, calando dello 0,2 per cento e assestandosi al 6,2%. Azione di Carlo Calenda, pur perdendo lo 0,1 per cento, supera Sinistra italiana e si porta al 3,5 per cento, mentre Sinistra Italiana scende dal 3,7 al 3,4 per cento, in calo dello 0,3% rispetto all’ultima rilevazione. Sale dello 0,1 per cento Italia Viva che ora è accreditato al 3 per cento.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

