Sondaggi politici elettorali oggi: con Draghi scendono tutti i partiti tranne uno

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Secondo l’ultimo sondaggio Swg realizzato per il Tg di La7, diretto e condotto da Enrico Mentana, già si possono notare i primi esiti del nuovo governo di Mario Draghi sulle forze politiche. L’ex presidente della Bce parte con il 65 per cento dei consensi: solo Mario Monti col 71 per cento ne aveva di più, poi però non ha fatto proprio una bella fine.

Nello specifico il 91 per cento degli elettori del Pd intervistati si sono detti a favore del nuovo esecutivo: percentuale altissima anche tra gli elettori della Lega (76 per cento ), così come tra quelli del M5s (63 per cento ) che sembrano più convinti dei loro rappresentanti politici.

Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, il 48 per cento degli elettori ritiene che Giorgia Meloni abbia fatto bene a rifiutarsi di dare il sostegno al governo Draghi, mentre il 39 per cento non è d’accordo. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, “la vera notizia è che tutte le quattro principali forze politiche flettono”, ha sottolineato Mentana. La Lega è rilevata al 23,5 per cento (-0,5), Pd al 18,8 per cento (-0,2), Fdi al 16,2 per cento (-0,3), M5s al 15,4 per cento (-0,4). Forza Italia è l’unico che cresce al 6,9 per cento (+0,5) insieme ad Azione, salito al 4,3 per cento (+0,3).

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

