Sondaggi politici: 7 italiani su 10 sono a favore dell’accoglienza dei migranti

Quasi 7 italiani su 10 sono a favore dell’accoglienza dei migranti: a dirlo sono gli ultimi sondaggi politici di oggi, sabato 12 ottobre 2019.

La ricerca è stata effettuata dall’Ipsos di Nando Pagnoncelli per un’iniziativa della onlus WeWorld-Gvc e presentata lo scorso 10 ottobre a Bologna, nel corso della tredicesima edizione di Terra di Tutti Film Festival.

Secondo il sondaggio, dunque, il 68% degli italiani continua a sostenere il diritto all’accoglienza, mentre il 40% si dichiara d’accordo con gestione del governo italiano dei respingimenti. Un dato che racconterebbe un’Italia ben diversa da quella descritta negli ultimi mesi.

A dimostrazione del fatto che il fenomeno migratorio sia spesso percepito in maniera errata da una parte della popolazione vi è un dato sorprendente, ovvero il fatto che gli italiani siano convinti che il 31% dei residenti in Italia sia straniero, mentre il dato reale corrisponde al 9 per cento.

Per gli italiani, inoltre, quello dell’immigrazione non sarebbe un motivo di preoccupazione per il Paese. Al primo posto, infatti, c’è la disoccupazione, per il 50 per cento degli intervistati, la situazione economica con il 38 per cento e le tasse al 34 per cento. L’immigrazione è al quarto posto con il 28 per cento degli intervistati che lo ritiene un motivo di preoccupazione per l’Italia.

Tuttavia, l’84 per cento degli intaliani chiede all’Unione Europea di svolgere un ruolo più forte nel sostenere l’Italia nella gestione dei rifugiati.

Sondaggi oggi: la percezione degli italiani sulla gestione dei migranti

“Nonostante per gli Italiani l’immigrazione sia solo al quarto posto nella classifica dei problemi del nostro Paese, è estremamente significativo che la percezione del fenomeno migratorio sia così falsata rispetto alla realtà – afferma Marco Chiesara, presidente della WeWorld onlus per cui è stato realizzato il sondaggio – Mette in luce la grande sovraesposizione mediatica degli ultimi tempi. Questi dati mostrano come il clima d’odio costruito e promosso negli ultimi anni abbia generato percezioni distorte, che alimentano paure infondate verso chi arriva in Italia in cerca di accoglienza. Paure che diventano prioritarie rispetto a problemi più concreti e reali”.

